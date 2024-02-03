«Жирона» — «Реал Сосьедад»: когда матч Примеры, во сколько начало, сыграет ли Захарян

3 февраля состоится матч 23-го тура Примеры «Жирона» — «Реал Сосьедад». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу бело-красных можно с коэффициентом 2.24. Успех бело-голубых оценён экспертами в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Букмекеры считают, что матч «Жирона» — «Реал Сосьедад» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

«Жирона» может стать главной сенсацией сезона. Она продолжает участвовать в чемпионской гонке с мадридским «Реалом». Команды поочерёдно поднимаются на первую строчку, а также стремительно увеличивают отрыв от других претендентов. Что-то подсказывает, что так будет до самого финиша.

У «Реала Сосьедад» менее завидное положение в турнирной таблице чемпионата Испании, чем у «Жироны». Подопечные Иманола Альгуасиля занимают шестую строчку. Отставание от идущего на пятом месте «Атлетика» из Бильбао приличное — шесть очков.

Полузащитник басков Арсен Захарян травмирован. Сроки восстановления россиянина неизвестны, но игру с «Жироной» он точно пропустит.