«Реал» Мадрид — «Атлетико»: ставка Александра Мостового на игру Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Ла Лиги «Реал» Мадрид — «Атлетико».

Ставка: победа «Реала» за 1.78.

«Уже третье мадридское дерби мы увидим за месяц. На этот раз в Ла Лиге, где мотивация у соперников совершенно другая. Жду тут борьбы, конечно, а вот голов, думаю, будет не так много.

Примечательно, что «Атлетико» носит «гордое звание» команды, которая нанесла единственные поражения «Реалу» в этом сезоне. Причём именно поражения. Сейчас общий счёт в их встречах — 2:1 в пользу команды Симеоне. В первый раз они встречались в сентябре в Примере — 3:1 в пользу «матрасников». После этого провели две игры, которые вышли за пределы 90 минут. В начале января «Реал» уже выбил своего географического соседа из Суперкубка (5:3), позже выиграв титул. Но после этого в Кубке Испании «Атлетико» уже отомстил сопернику, выбив уже его — 4:3.

Собственно, помимо этих двух проигрышей «Атлетико», «Реал» почти не совершал ошибок, в основном подопечные Анчелотти выигрывали. В Ла Лиге они сейчас всё ещё ведут борьбу за лидерство с «Жироной». А вот «Атлетико» чаще терял очки в этом сезоне. Сейчас «матрасники» борются с «Барселоной» за третье место.

Обе команды имеют много потерь. «Реал» в прошлом туре обыграл «Хетафе» (2:1), но травму в игре получил уже третий основной защитник команды — Рюдигер. Хотя его участие в матче с «Атлетико» пока под вопросом. А вот у команды Симеоне пока не до конца ясно, сыграет ли Мората.

В общем, с одной стороны, вспоминая две последние игры соперников, тут можно снова ожидать большого количества голов. Однако я считаю, что сейчас команды сыграют не так активно. Это уже Ла Лига, где оба соперника борются за высокие места — они не имеют права на ошибку.

Но если выбирать фаворита, то я всё-таки выберу «Реал». Клуб очень силён, почти только выигрывает в этом сезоне, несмотря на много потерь из-за травм. Да, «Атлетико» уже дважды побеждал подопечных Анчелотти. Но «сливочные» знают, как играть, и сейчас добудут три очка, которые им нужны для борьбы за лидерство», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».