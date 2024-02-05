«Торонто» — «Айлендерс»: прогноз Дарьи Мироновой на матч НХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч НХЛ «Торонто» — «Айлендерс».

Ставка: победа «Айлендерс» в матче за 2.40.

«Обе команды не играли с 27 января, но у игроков «Айлендерс» было больше времени переключиться и отдохнуть. Звёзды «Торонто» были слишком заняты на разных мероприятиях в рамках Матча звёзд, поэтому с трудом верится, что они будут серьёзно настроены на первый матч февраля. До паузы «Лифс» одержали три победы над западными оппонентами. В целом защита и вратарская линии команды — ниже среднего и по этим показателям занимают 21-е место в лиге.

«Нью Йорк» всё ещё гонится за местом в плей-офф, в среднем забивая 2,9 и пропуская 3,3. В этом сезоне буксует вратарская линия, все детали механизма работают сами по себе. Нет единства в системе. У Патрика Руа была практически неделя для настроя своих подопечных. До паузы «островитяне» потерпели три поражения подряд, в каждом команда пропускала минимум три шайбы. В шести из последних 10 игр «Айлендерс» забивали два или меньше голов. Это один из компонентов, который должен был улучшить новый тренерский штаб.

Соперники встречались дважды в этом сезоне с одним и тем же исходом, 4:3 в овертайме в пользу «Нью Йорка». Пусть будет и третий при любом раскладе», — сказала Миронова.