«Вегас» — «Эдмонтон»: прогноз Дарьи Мироновой на матч НХЛ

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч НХЛ «Вегас» — «Эдмонтон».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.72.

«Принципиальные соперники по конференции и дивизиону. Благодаря хорошему старту сезона «Вегас», несмотря на травмы и качку, держится выше «Эдмонтона». Разрыв в пять очков — и пять игр в запасе у канадского клуба. Статистика побед и поражений очень схожа: «Вегас» 29-15-6 и «Ойлерз» 29-15-1.

До паузы «Эдмонтон» одержал 16 побед кряду, а соперник — пять побед в последних семи матчах. Но на паузу ушёл с поражением 2:5 от «Детройта». «Голден Найтс» — одна из лучших команд по игре дома с 18 победами в основное время (18-5-2), 82 забитыми и 55 пропущенными голами. Большинство можно улучшить — 19 % реализации.

Соперник на выездах показывает средний результат (14 из 32), 13-9 с 73 забитыми и 66 пропущенными. Большой вопрос, успели ли участники Матча Звёзд перенастроиться и как быстро они включатся в сезон. Поэтому, выбирая крупный тотал, я рассчитываю на ошибки оппонентов.

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 07 февраля 2024, среда. 06:00 МСК Вегас Голден Найтс Парадайс Не начался Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Кто победит в основное время? П1 X П2

В истории личных встреч в ноябре «Ойлерз» выиграли 5:4 по буллитам на своей территории. Две команды с открытой игрой, быстрыми и длинными передачами, богатой атакой, поэтому ожидаю ТБ 5.5», — сказала Миронова.