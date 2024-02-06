«Баффало» — «Даллас»: прогноз Дарьи Мироновой на игру НХЛ

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч НХЛ «Баффало» — «Даллас».

Ставка: победа «Далласа» в матче за 1.74.

«Даллас» отправился на паузу с тремя победами и очками в пяти играх подряд. Команде предстоит трёхматчевый выезд. Первая остановка будет в Баффало. «Звёзды» — третья команда в лиге по средней результативности, 3,69 гола за вечер и 54,4 % выигранных вбрасываний.

Новые проблемы «Сэйбрс» — травмы. До конца сезона выбыл защитник Самуэлссон, а нападающий Куинн пропустит ещё 6-8 недель. Совершенно очевидно, что «Баффало» выходить в плей-офф рано и незачем. Несмотря на две победы перед паузой, команда так и не нашла свою игру. На домашней площадке у «клинков» 11-12-1, в 24 играх забили 66 и пропустили 70. Большинство команды тянет лишь на 12 % реализации — это 10 голов в 78 попытках. «Баффало» на шестом месте в Атлантическом дивизионе и отстаёт от лидирующего «Бостона» на 23 очка.

«Старз» вторые в Центральном дивизионе и уступают «Колорадо» лишь одно очко. «Даллас» на выездах выглядит убедительнее, чем хозяева дома: 14-5-4, 74 шайбы заброшены и 60 пропущено в 13 играх, реализация большинства — 25%.

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 07 февраля 2024, среда. 03:00 МСК Баффало Сэйбрз Баффало Не начался Даллас Старз Даллас Кто победит в основное время? П1 X П2

Последняя очная встреча команд была в марте прошлого года и завершилась провально для «Баффало» — 4:10. Каждый раз, когда я хвалю «Старз» в прогнозах и отмечаю отличное нападение, они находят пути создавать себе проблемы. Сейчас команде необходимо провести вторую часть регулярки ровно и уверенно. Свои очки нужно забирать, поэтому выберу успех гостей при любом раскладе», — сказала Миронова.