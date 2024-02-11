«Милан» — «Наполи»: прогноз Виктора Гусева на матч Серии А

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Серии А «Милан» — «Наполи».

Ставка: обе забьют за 1.71.

«Команды находятся в разном положении. Наполи взял чемпионство в прошлом сезоне, но сейчас даже не дотягивает до зоны Лиги чемпионов. Неаполитанцы на 14 очков отстают от идущих на третьей строчке миланцев. Мне кажется, что итоговая тройка в Серии А уже ясна. Если кто-то и вклинится в борьбу «Интера», «Ювентуса» и «Милана», то это будет не «Наполи». Хотя команда постепенно находит свою игру в последних матчах.

«Милан» выйдет на поле домашнего стадиона в новой форме, отражающей готическую архитектуру. Наверняка настрой у хозяев будет запредельным. Миланцы идут в чемпионате без поражений с декабря. В пяти последних матчах хозяев во всех турнирах они и сами забивали, и давали это делать сопернику. «Наполи» на выезде в четырёх гостевых матчах в этом году не забил ни разу.

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Тем не менее у «Милана» много травмированных защитников. Тут у хозяев есть явные проблемы, поэтому команда и пропускает. «Наполи» довольно удачно играет против миланцев на выезде. В первом круге в Неаполе соперники сыграли вничью — 2:2. Всего в личных встречах «Милан» одержал 69 побед, а «Наполи» победил 51 раз, ещё 54 раза команды сыграли вничью. «Милан» не проигрывает в личных встречах уже четыре игры подряд. Однако оборона хозяев на этот раз уязвима, её регулярно удаётся вскрывать соперникам. Думаю, у «Наполи» будут шансы в атаке, как и мы увидим забитые голы с обеих сторон», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».

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