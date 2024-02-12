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«Альмерия» — «Атлетик»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

«Альмерия» — «Атлетик»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Ла Лиги «Альмерия» – «Атлетик».

Ставка: победа «Атлетика» за 1.75.

«Альмерия» — явный аутсайдер нынешнего сезона. Единственная команда, которая в этом сезоне не почувствовала радости побед – в 23 матчах у неё 17 поражений и 6 ничьих. А вот «Атлетик» входит в топ-5 лучших команд чемпионата, отставая от третьего места на пять очков, которые даже на такой короткой дистанции отыграть вполне можно, тем более что «Барселона» в этом сезоне сильно буксует.

Помимо места в пятёрке, «Атлетик» бьётся за выход в финал Кубка Испании. В первой игре был обыгран на выезде «Атлетико», и впереди матч дома. Команда укомплектована качественными футболистами — защитники, полузащитники. У команды есть свой почерк и её успехи нисколько не случайны. Это всегда была крепкая команда, но в этом году они особенно хорошо смотрятся.

Испания - Примера . 24-й тур
12 февраля 2024, понедельник. 23:00 МСК
Альмерия
Альмерия
Не начался
Атлетик Б
Бильбао
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Потому я ставлю на «Атлетик», у которого хорошая серия, команда в отличном психологическом состоянии и, конечно же, попытается продолжить свою победную поступь для того, чтобы чувствовать себя ещё уверенней перед ответной игрой в Кубке Испании», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».

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