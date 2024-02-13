«Салават Юлаев» – «Авангард»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Уфе

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» за 2.55.

«В Уфе что ни матч, то хоккейный праздник. На этот раз «Салават Юлаев» примет у себя дома омский «Авангард».

Подопечные Михаила Кравеца ведут борьбу за первое место по итогам «регулярки» не только у себя в Восточной конференции, но и во всей лиге. В воскресенье омичи разгромили у себя на льду очень мотивированную «Сибирь» — 7:2. Вновь забрасывает шайбы Владимир Ткачёв (дубль), продолжает бить клубные рекорды результативности Дамир Шарипзянов. Ну а «Авангард» набрал 86 очков после 61 матча.

Команда Виктора Козлова рядом – 83 очка после такого же количества игр. В субботу «Салават Юлаев» обыграл казанский «Ак Барс» 2:1. Александр Хмелевский и Даниил Огирчук сумели забросить по шайбе. В общем, уфимцы в хорошей форме, которую они набрали как-то незаметно и ближе к концу «регулярки».

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 февраля 2024, вторник. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Эта игра станет четвёртой между соперниками. Две победы у «Салавата», одна у «Авангарда». Последняя игра прошла 3 января в Омске и уфимцы выиграли 4:2. Очевидно, что «Ястребы» будут настроены решительно. Чувства реванша и турнирное положение обязывает их играть на победу. И они её добьются, не выходя за пределы трёх периодов», — приводит слова Плющева «Всепроспорт».