«Лацио» — «Бавария»: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги чемпионов в Риме

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Лацио» — «Бавария».

Ставка: «Бавария» не проиграет и ТМ 4.5 за 1.37.

«Бавария» потерпела крах в матче с «Байером». Сейчас не очень хорошая атмосфера внутри коллектива, к Тухелю есть претензии, и у игроков не лучшее настроение. Но если вспомнить поражение 1:5 от «Айнтрахта», то в последующих играх команда действительно выглядела слаженным коллективом. Мне кажется, что это может быть тем же случаем — всё-таки Лига чемпионов, плей-офф, игроки должны себя заставить здесь сыграть на своём максимуме.

«Лацио» не представляет из себя действительно грозной силы. Да, там более-менее всё в порядке с организацией у Маурицио Сарри. В общем, мне кажется, что здесь «Лацио» отдаст инициативу, «Бавария» будет контролировать игру, не проиграет, но и крупно вряд ли выиграет», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».