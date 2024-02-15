«Милан» — «Ренн»: прогноз Егора Титова на матч 1/16 финала Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Милан» – «Ренн» в 1/16 финала Лиги Европы сезона-2023/2024.

Ставка: обе забьют за 1.83.

«Милан» не пропустил в последнем туре от «Наполи», но до этого получал в свои ворота стабильно. Здесь беззубо действовали неаполитанцы, создали проблем миланцам меньше, чем «Фрозиноне» и «Болонья». А ситуация с защитниками у «россонери» лучше не становится. Пока никто из ведущих не восстановился. И «Ренн», находящийся в отличной форме, должен этим воспользоваться. Команда выиграла восемь встреч подряд, чувствует в себе уверенность.

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«Милан», может быть, и фаворит этой пары, но легко ему не будет, это однозначно. Быстро игроки «Ренна» выбегают в контратаки – для миланцев это станет проблемой. Он должен уповать на свою атаку, если хочет далеко зайти в этом турнире.

Я же здесь поставлю на «обе забьют». Редко эта ставка подводит в матчах «Милана», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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