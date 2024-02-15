«Милан» — «Ренн»: ставка Александра Мостового на игру Лиги Европы в Италии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на первую игру 1/16 финала Лиги Европы «Милан» — «Ренн».

Ставка: ничья за 4.00.

«Милан» сразится с «Ренном» на стадионе «Сан-Сиро» в Италии. Встреча будет проходить в рамках первой игры плей-офф Лиги Европы.

«Россонери» в домашних играх с большими клубами и в еврокубках играют не так уверенно, как в других встречах. В ЛЧ, например, откуда миланцы вылетели, они одержали всего лишь одну победу дома, обыграв «ПСЖ». Однако в других встречах забуксовали, сведя вничью битву с «Ньюкаслом» и уступив дортмундской «Боруссии».

В Серии А в битвах с топ-клубами тоже проходит не всё гладко. В частности, они проиграли «Аталанте» и «Ювентусу», а побеждали в основном тех, кто точно уступает по статусу. Например, нынешний «Наполи», который является бледной тенью прошлогоднего себя, а также «Монцу», «Кальяри», «Фрозиноне» и других. Но нельзя сказать, что победы над такими соперниками дают «россонери» преимущество в преддверии битвы с крепким «Ренном».

А вот французы в гостях играют куда лучше. В последних пяти встречах во всех турнирах были одержаны уверенные победы. Кроме того, они победили в двух из трёх гостевых матчей в Лиге Европы и могли побеждать и в третьей битве, по крайней мере, по xG они были сильнее «Вильярреала».

В целом по гостевым матчам бретонцы идут в своём чемпионате на твёрдом седьмом месте. Как раз игра в гостях является одним из главных козырей французов. И это точно будет не на руку итальянцам.

В матче «Милан» — «Ренн» для многих итальянцы являются фаворитами, всё-таки это имя, бренд и т. д. Но я бы не сказал, что французы тут уступают. Французские команды и французские футболисты всегда очень сильны. Тем более «Ренн» — это добротная команда. Тут, думаю, шансы 50 на 50», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».