«Фейеноорд» — «Рома»: прогноз Андрея Лаврентьева на игру 1/16 финала Лиги Европы

Известный журналист Андрей Лаврентьев дал прогноз на матч Лиги Европы «Фейеноорд» – «Рома».

Ставка: обе забьют за 1.77.

«Фейеноорд», занявший третье место в лигочемпионской группе, принимает «Рому», упустившую первое место на осеннем этапе турнира и теперь вынужденную играть на данной стадии. В некотором смысле противостояние упущенных возможностей, в котором дальше пойдёт только одна из команд.

Последние сезоны клубы регулярно встречаются, и пока противостояние в пользу итальянцев. В сезоне-2021/2022 «Рома» победила в финале Лиги конференций – 1:0, в сезоне-2022/2023 в двухматчевом противостоянии в Лиге Европы: 4:1 и 0:1.

«Рома» собирается сделать четыре замены в стартовом составе по сравнению с последним матчем Серии А (2:4 с «Интером»): вратарскую позицию займёт Свилар, в центре обороны Льоренте вместо Хюйсена, на левом фланге Спинаццола вместо Анхелиньо, в опорной зоне Бове вместо Кристанте. Для «Ромы» важно, что нет травмированных в атакующем трио: Дибала, Лукаку, Эль Шаарави готовы к матчу.

У «Фейеноорда» серьёзные потери: отсутствие главного бомбардира Хименеса и одного из ключевых полузащитников Мадуро.

Несмотря на желание голландцев взять реванш и поддержку стадиона, полагаю, что решение вопроса о квалификации команды перенесут в Рим, а в Роттердаме «обе забьют», — приводит слова Лаврентьева «РБ Спорт».