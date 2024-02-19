«Атлетик» Б — «Жирона»: прогноз Константина Генича на игру Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетик» Б – «Жирона» в 25-м туре испанской Примеры сезона-2023/2024.

Ставка: «Атлетик» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.65.

«Закрывается тур в Испании матчем в Бильбао. «Атлетик» Бильбао сыграет против «Жироны». Бильбао в последнем туре сыграл вничью с «Альмерией» — 0:0. До этого также была выездная ничья с ещё одним аутсайдером, «Кадисом», — тоже 0:0. Ну и серьёзная ставка у «Атлетика» Бильбао, как мы понимаем, на Кубок Испании, где удалось обыграть «Атлетико» Мадрид в первом матче полуфинала. В чемпионате с «Мальоркой» уверенно дома «Атлетик» Бильбао разобрался. Ну, тоже силы не беспредельные и приходится ротировать состав Вальверде, чтобы свежесть игрокам сохранять.

Сейчас Бильбао играет с одним из лидеров — с «Жироной». И, мне кажется, «Жирона», о чём я говорил и предрекал, всё-таки начала немножечко сдуваться сейчас. Психологически очень непросто быть в лидерах, и ресурсов у этой команды не так много по сравнению с теми, кто рядом с «Жироной» в турнирной таблице находится. Поэтому допускаю, что, скорее всего, «Барселона» «Жирону» на финише сезона обойдёт, да и «Атлетико» Мадрид тоже может это сделать. Не знаю, как насчёт «Атлетика»… Бильбао дома играет очень круто, играет очень результативно и ярко, но «Жирона» — команда-сюрприз нынешнего сезона, она вполне может упереться и немало проблем Бильбао доставить. Тем более после 0:4 с «Реалом» как-то команда захочет реабилитироваться.

Поэтому так аккуратненько, осторожно возьму вариант «Атлетик» Бильбао не проиграет в матче против «Жироны» и в игре будет забито минимум 2 мяча. Коэффициент – 1.65. Вполне можно заиграть», — приводит слова Генича «РБ Спорт».