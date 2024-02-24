«Альмерия» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч 26-го тура Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Альмерия» – «Атлетико» в 26-м туре испанской Примеры сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Атлетико» за 1.78.

«Аутсайдер нынешнего сезона «Альмерия» по-прежнему без единой победы. В предыдущем туре «Альмерия» была близка к успеху с «Гранадой» — вела в счете долгое время, но минимальное преимущество не удержала, сыграв вничью 1:1. Теперь она дома сыграет против «Атлетико» Мадрид. «Атлетико» порезвился с «Лас-Пальмасом», играя полурезервным составом. В атаке Льоренте был хорош в первом тайме, Корреа во втором очень здорово смотрелся. Ну и вообще, 5:0 — очень странный результат для «Лас-Пальмаса», который много пропустил. Ну и многовато, конечно, забил «Атлетико» Мадрид, ничего не оставив на игру против «Интера».

Много сил было оставлено на «Джузеппе Меацца», но грубая ошибка в последней 15-минутке матча против «Интера» привела к пропущенному мячу и поражению 0:1. Хотя моменты у «Атлетико» были – у Саму Лино, да и удар головой Мораты был в самой концовке.

Ну, «Атлетико» просто сильнее, чем «Альмерия». Свои очки надо брать даже при ротации от Симеоне. Лидирующая тройка недалеко, в чемпионате надо ситуацию стабилизировать. На мой взгляд, чистая победа «Атлетико» за 1,78 — это просто подарок», — приводит слова Генича «РБ Спорт».