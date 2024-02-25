«Челси» — «Ливерпуль»: получи бонус до 30 тыс. рублей к финалу Кубка лиги!

25 февраля состоится финал Кубка лиги «Челси» — «Ливерпуль». Начало – в 18:00 мск. Ты можешь получить приветственный бонус до 30 000 рублей от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и подтвердить личность.

Подопечные Почеттино находятся лишь на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 35 очков в 25 матчах. Клуб выиграл 10 встреч и пять завершил вничью. Вряд ли «аристократы» кардинально исправят ситуацию, поэтому победа в Кубке лиги — это шанс получить путёвку в Лигу конференций.

Путь «Челси» в этом турнире был тернистым. В полуфинале Кубка лиги «аристократы» играли с «Мидлсбро». В первом матче они уступили сопернику (0:1). К ответной встрече Почеттино подготовился лучше, и его команда одержала крупную победу — 6:1.

«Ливерпуль» в минувшем туре АПЛ дома разгромил «Лутон» (4:1). В интервью наставник «красных» рассказал, что его сильно беспокоит ситуация с травмированными. Финал Кубка лиги могут пропустить Мохамед Салах и Дарвин Нуньес, а также не сыграют защитник Трент Александер-Арнольд, хавбек Доминик Собослаи и нападающий Диогу Жота.

Скорее всего, по этой причине Юрген Клопп не считает «Ливерпуль» фаворитом в борьбе за Кубок лиги. Кроме того, немецкий специалист рассказал, что лондонцы сильно прибавили с момента их последней очной встречи.

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