«Вест Хэм» — «Брентфорд»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Вест Хэм» — «Брентфорд».

Ставка: победа «Вест Хэма» за 2.49.

«Две проблемные команды встретятся в 26-м туре АПЛ — «Вест Хэм» примет дома «Брентфорд». Думаю, у хозяев поля тут получится прервать свою серию неудач.

Совсем плохи дела у «Вест Хэма» в последнее время. Клуб идёт на серии без побед из восьми встреч кряду. Причём начиналось всё не так плохо — подопечные Мойеса просто зачастили с ничьими. Но вот в последних матчах «молотобойцы» начали полноценно проигрывать, причём с крупным счётом — 0:3 от «Манчестер Юнайтед», 0:6 от «Арсенала» и 0:2 от «Ноттингем Форест». Думаю, хотя бы в первой и третьей игре «Вест Хэм» мог бы за ничью побороться.

Из-за таких результатов команда уже скатилась к середине таблицы — идёт девятой с 36 очками в активе. Соседи выше и ниже имеют минимальный разрыв с коллективом Мойеса. Но, учитывая последние матчи, слабо верится, что «молотки» сильно улучшат своё положение в АПЛ в ближайшее время. Хотя в этом матче шанс у клуба есть.

Да, «Брентфорд», в отличие от «Вест Хэма», недавно один раз победил — 2:0 с вышестоящим «Вулверхэмптоном». Однако во всех остальных встречах «пчёлы» проигрывали. Хотя особо винить команду тут не в чем, соперники были топовыми — 1:3 и 0:1 от «Ман Сити», 1:4 от «Ливерпуля» и 2:3 от «Тоттенхэма».

В таблице Премьер-лиги подопечные Томаса Франка опустились на 15-е место. У них в активе 25 очков, что всего на пять больше, чем у «Лутон Таун» из зоны вылета. Так что ещё пара неудач может опустить «Брентфорд» совсем низко в таблице.

Я всё-таки тут верю в победу хозяев поля. «Вест Хэм» постарается прервать свою серию неудач — у него для этого всё есть, класс игроков у команды выше, чем у «Брентфорда». Домашние стены тоже помогут подопечным Мойеса, ведь на «Лондон Стэдиум» они проиграли только в одном матче за несколько месяцев», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».