«Жирона» — «Райо Вальекано»: прогноз Константина Генича на игру Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Жирона» – «Райо Вальекано» в 26-м туре испанской Примеры сезона-2023/2024.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.75.

«Результативный футбол жду от пары «Жирона» — «Райо Вальекано». «Жирона» два матча подряд проиграла, пропустила семь мячей — четыре от «Реала» и три от «Атлетика» Бильбао. Но совсем без вариантов было с мадридским клубом и с шансами в концовке в Бильбао, могли даже 3:3 сыграть. Концовочка осталась за «Жироной».

Совсем близко «Барселона», поэтому «Жироне» дома на «Монтиливи», когда все лидеры в строю, когда все ключевые игроки могут принять участие в матче, конечно, надо побеждать. «Жирона» постарается при своих болельщиках снова вернуть позитивные эмоции и вернуть надежду, что у команды всё сложится удачно в концовке, что она сможет финишировать в тройке или в лигочемпионской четвёрке.

Поэтому, мне кажется, матч должен получиться результативным. «Жирона» играет сама и даёт играть соперникам. «Райо Вальекано» хорошую игру провёл против мадридского «Реала», ничья — хороший результат для мадридцев. Сейчас надо на выезде постараться наказать «Жирону» за те ошибки в обороне, которые она допускала в последних матчах.

Мне кажется, «Жирона» — «Райо Вальекано» — матч специально для того, чтобы сыграть «верх» — тотал больше 2.5 за 1.75», — приводит слова Генича «РБ Спорт».