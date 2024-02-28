«Челси» — «Лидс»: ставка Романа Павлюченко на матч Кубка Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Англии «Челси» — «Лидс».

Ставка: победа «Челси» и обе забьют за 2.85.

«Челси» и «Лидс». На первый взгляд, кажется, всё очевидно – клуб из Премьер-лиги сыграет с соперником из Чемпионшипа. Но я бы так легко тут победу не отдавал «синим».

«Челси» сыграет в Кубке Англии сразу после другого турнира. На выходных «синие» встречались с «Ливерпулем» в финале Кубка английской лиги на «Уэмбли». Лёгкой победы «красных», проводящих сезон намного лучше, не произошло. Команда Почеттино дала достойный отпор мерсисайдцам и на самом деле даже могла и выиграть. Свои моменты у лондонцев были. Хотя есть и вопросы к судейству – уж слишком агрессивно играл Кайседо, из-за которого страдали футболисты «Ливерпуля». В основное время соперники не сумели забить, а уже в дополнительное подопечные Клоппа додавили. Ван Дейк забил единственный мяч.

В целом впечатления от игры «Челси» не такие плохие. В последнее время клуб смотрится неплохо. Качественные игроки в обойме у команды всегда были, оставалось только сделать так, чтобы все действовали сыгранно и добывали победы – с этим долгое время были проблемы. Тут добавлялись ещё и индивидуальные неудачи, не все игроки показывают свой максимум. Но в последнее время «пенсионеры» выступали хорошо, даже сумели выдержать натиск «Ман Сити» в АПЛ – 1:1.

А вот «Лидс», только если брать результаты последних матчей, выступает просто в разы лучше «Челси». Последнее поражение подопечные Фарке потерпели в конце прошлого года – почти два месяца длится их серия без неудач, за время которой «белые» всего пару раз сыграли вничью. Но есть одно «но» — «Лидс» представляет Чемпионшип. Там дела у коллектива идут очень хорошо – он является одним из главных претендентов на повышение в классе.

Но всё равно, уровень соперников «Лидса» в этом сезоне намного ниже, чем у «Челси». Другое дело, что команда Почеттино только что участвовала в тяжёлом финале другого Кубка, в котором ещё и провела на поле 120 минут. Так что, если даже хозяева поля и выиграют тут, то явно сделают это с трудом. «Белые» находятся в хорошей форме – они будут бороться за выход в четвертьфинал Кубка», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».