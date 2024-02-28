«Ливерпуль» — «Саутгемптон»: во сколько начало матча Кубка Англии, прогнозы и ставки

28 февраля состоится матч 1/8 финала Кубка Англии «Ливерпуль» — «Саутгемптон». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «красных» можно с коэффициентом 1.63. Успех «святых» оценён в 5.00. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Аналитики уверены, что матч «Ливерпуль» — «Саутгемптон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 1.57.

Сезон складывается для мерсисайдцев прекрасно. Они вышли в плей-офф Лиги Европы с первого места, возглавляют турнирную таблицу АПЛ, а также совсем недавно выиграли Кубок лиги Англии. В финале турнира подопечные Юргена Клоппа обыграли «Челси» (1:0 ДВ).

Удастся ли «Саутгемптону» воспользоваться ослабленностью и усталостью мерсисайдцев? Долгие годы «святые» занимали нишу в середине турнирной таблицы АПЛ, но по итогам прошлого сезона они заняли последнее место и вылетели во второй по значимости дивизион Англии.

Претерпев некоторые изменения летом, команда устремилась обратно в АПЛ. Она располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Чемпионшипа. Отставание от занимающего второе место «Лидса» составляет пять очков, но и отрыв от догоняющего «Вест Бромвича» приличный — 11 очков.