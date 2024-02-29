«Локомотив» – ЦСКА: ставка Анатолия Емелина на первый матч серии плей-офф КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Локомотив» – ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА в матче за 2.00.

«Пожалуй, именно это противостояние является самым интригующим в первом раунде Кубка Гагарина. Да, пара «Локомотив» — ЦСКА — это очень интересно.

Во-первых, многие считают, что ярославцы в этом сезоне могут взять главный трофей КХЛ. Во-вторых, Игорь Никитин против своего бывшего клуба — это тоже весьма привлекательный фактор. В-третьих, подопечные Сергея Фёдорова провели очень неоднозначную «регулярку» (76 очков и шестое место на «Западе»), а «железнодорожники», напротив, если бы чуть-чуть поднапряглись, то вполне могли бы и выиграть «гладкий» чемпионат (93 очка и третья строчка). А ещё у «Локомотива» на ЦСКА вырос большой и острый зуб после всех последних регулярных вылетов из Кубка Гагарина от действий «армейского» клуба.

Да, красно-синие подвергались критике и даже обструкции по ходу регулярного чемпионата. Да, «армейцы» никак не могли найти свою игру, да, лидеры команды пока так и не вышли на свой уровень. Но всё же, ЦСКА, начиная с сезона 2015/2016 пропустил всего один финал! А с сезона 2018/2019 годов выиграл три Кубка Гагарина из четырёх. «Локомотиву» о таких достижениях пока остаётся только мечтать. Абсолютно все считают волжан фаворитами этой серии и так оно и есть. Но только на данный момент.

ЦСКА приедет в Ярославль в очень спокойном и уравновешенном состоянии, даже после поражения на финише «регулярки» в дерби от «Динамо» (3:4, ОТ). Кстати, «Локомотив» днём раньше сыграл весьма рационально, уже готовясь к плей-офф, и проиграл «всухую» в Екатеринбурге «Автомобилисту» (0:2).

От волжан все будут ждать успешного старта в этой серии, которая будет длинной. А к статусу фаворита нужно ещё не просто привыкнуть, а заматереть на этом уровне.

ЦСКА выиграет первую игру. И, скорее всего, это произойдёт далеко за пределами трёх периодов», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».