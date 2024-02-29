«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Виталия Славина на матч плей-офф КХЛ в Ярославле

Хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на матч плей-офф КХЛ «Локомотив» – ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА в матче за 2.20.

«ЦСКА нас в этом сезоне сильно разочаровал и является главной загадкой нынешнего плей-офф. Рискну предположить, что именно в этой паре будет сенсация. Я думаю, что ЦСКА всё-таки сплотится и выдаст в этом матче если не максимум, то как минимум не отдаст то, что имеет на данный момент.

Первый матч ЦСКА выиграет. Поставлю на сенсацию – победа ЦСКА, а счёт серии будет 2-4», — приводит слова Славина «РБ Спорт».