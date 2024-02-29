«Спартак» — «Северсталь»: ставка Анатолия Емелина на игру плей-офф КХЛ 29 февраля

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Северсталь».

Ставка: победа «Северстали» за 3.50.

«В Москве Кубок Гагарина стартует с противостояния столичного «Спартака» и череповецкой «Северстали».

Многие склонны утверждать, что фаворитом в этой паре является московский клуб. Если это так, то надо забирать свои матчи с самого начала. Откровенно говоря, подопечные Алексея Жамнова провели очень хорошую регулярку. Кстати, если кто-то забыл, то в прошлом сезоне красно-белые в плей-офф вообще не попали. А сейчас заняли четвёртое место, набрав 88 очков. Они опередили своего оппонента по первому раунду Кубка Гагарина на восемь баллов, что при текущей системе подсчёта очков весьма солидный отрыв. Спартаковцы одержали 40 побед, а «Северсталь» – 36.

Итак, команда Андрея Козырева, который, как и его коллега, впервые в своей карьере провёл полноценный сезон в качестве главного тренера на уровне КХЛ, стала пятой в Западной конференции. И это, бесспорно, успех. А сейчас череповчане могут и вовсе, что называется, очень громко заявить о себе. И им тоже нужна победа на старте плей-офф.

В феврале команды обменялись домашними выигрышами. 14 февраля в Череповце сильнее была «Северсталь» 4:2, а через 10 дней в Москве победил уже «Спартак» 5:3. В матчах на выбывание эти соперники между собой ранее ещё не встречались.

В своих заключительных встречах регулярного сезона обе команды проиграли. Москвичи – дома минскому «Динамо» 2:4, а череповчане – на выезде «Салавату Юлаеву» 3:4. Очевидно, что хоккеисты думали уже о плей-офф. А это время сюрпризов. Хотя сенсацией предстоящая победа «Северстали» в первом матче этой серии точно не станет. Красно-белые могут не справиться с давлением домашних трибун и со статусом фаворита. Старт в этой паре останется за череповецкой командой», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».