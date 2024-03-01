«Лацио» — «Милан»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Лацио» — «Милан».

Ставка: обе забьют за 1.83.

«В этом сезоне соперники показывают совсем разные результаты, трудно их назвать равными командами. Хотя в последнее время миланцы зачастили с неудачами. Так что шанс у римлян всё-таки есть, я считаю.

«Милан» сейчас идёт на серии без побед из трёх матчей. До этого максимальная безвыигрышная серия команды составляла четыре встречи. Почти во всех остальных играх подопечные Пиоли выигрывали – довольно неплохой сезон они проводят, пусть за Скудетто давно и не борются. В двух последних турах «Милан» немного усложнил себе жизнь – проиграл «Монце» (2:4) и сыграл вничью с «Аталантой» (1:1). Особенно удивляет поражение от не такого уж сильного соперника. В таблице Серии А коллектив снова немного отстал от «Ювентуса» — на четыре очка.

Ещё одну неудачу «Милан» потерпел в Лиге Европы – 2:3 с «Ренном». Хотя эта неудача была не так важна – это была ответная встреча, а в первой представитель Серии А выиграл 3:0, благодаря чему вышел в следующую стадию турнира.

А вот «Лацио» играет в Лиге чемпионов, где ему в 1/8 финала выпал один из самых трудных соперников – «Бавария». Хотя мюнхенцы сейчас испытывают большие проблемы, так что было не столь удивительно видеть победу римлян в их первой встрече (1:0). Также недавно подопечные Сарри обыграли «Кальяри» (3:1) и «Торино» (2:0). Но вот с более сильными соперниками коллектив из Рима всё ещё испытывает проблемы – 1:2 от «Болоньи» и 1:2 от «Фиорентины».

Вообще сезон, конечно, почти полностью провальный для «Лацио». Клуб, который мы привыкли видеть стабильно финиширующим в топ-3, сейчас идёт на восьмом месте, в шести очках от топ-5. Но учитывая слабые выступления подопечных Сарри, тяжело представить их скорое повышение в лиге.

Да, если смотреть на весь сезон в целом, то «Милан» тут обязан выигрывать. Последние неудачи только сильнее мотивируют команду. Тем более что нельзя сказать, что команда Пиоли уступала в тех встречах абсолютно по делу. Три очка достанутся миланцам, но я всё-таки не думаю, что они выиграют с сухим счётом. «Лацио» ещё имеет теоретические шансы на попадание в зону еврокубков – команда Сарри настроится на эту встречу и создаст сопернику проблемы в обороне. Ставлю на то, что обе команды забьют», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».