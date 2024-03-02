«Краснодар» — «Рубин»: прогноз Эдуарда Мора на встречу РПЛ 2 марта

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Рубин».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.79.

«Лидирующий «Краснодар» дома примет казанский «Рубин». Казалось бы, в этом матче всё должно быть очевидно, но я так не думаю. Дело в том, что «Краснодар», который хорошо играет дома в последних матчах, не идёт резко в атаку, а играет очень осторожно. У «Краснодара» большие проблемы с составом, не будет Кордобы, главного действующего лица в атаке «Краснодара», не будет Черникова и Кади. То есть в этом плане атакующий потенциал у «Краснодара» будет немножко ниже, чем обычно.

«Рубин» гораздо хуже играет дома, чем на выезде. На выезде команда набирает больше очков. У «Рубина» больше получается именно обороняться, он перекрывает все зоны, где-то прессингует и ищет свои шансы на контратаках. «Рубин» очень мало пропускает, поэтому будет очень закрытая игра», — приводит слова Мора «РБ Спорт».