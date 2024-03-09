«Урал» — «Зенит»: ставка Александра Мостового на игру РПЛ в Екатеринбурге

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» за 1.80.

«Урал» и «Зенит» встретятся в 20-м туре чемпионата России. Конечно, фаворит тут очевиден. Даже если бы екатеринбуржцы время от времени выигрывали, чего они давно не делали, у них было бы тут мало шансов на успех.

«Урал» неудачно вернулся после зимней паузы – проиграл «Ахмату», идущему ниже в таблице РПЛ. Сама команда Гончаренко опустилась после этого в зону стыков, на 13-е место. Как раз грозненцы и обгоняют коллектив на один балл. Но я не уверен, что в своей нынешней форме «Урал» сумеет улучшить положение в лиге в ближайшее время.

В Премьер-Лиге команда идёт на серии поражений. А вот если брать ещё и товарищеские матчи зимой, то подопечные Гончаренко не знают побед уже на протяжении семи матчей. Ужасная статистика, и пока непонятно, за счёт чего клуб будет выбираться из такой ямы.

«Зенит» в прошлом туре тоже добыл совсем не тот результат, на который рассчитывал. Причем всё говорило в пользу питерцев. У «Спартака» не смог прилететь Промес, «Краснодар» уже потерял очки. Казалось, выигрывай — и первое место твоё! Но пассивный матч провела команда Семака, толком ничего опасного не создала. Довольно посредственное зрелище увидели фанаты – 0:0.

Учитывая неудачу «Краснодара», лидеры турнира сохранили свои позиции – между ними два очка. Хотя вот «Динамо» подобралось к сине-бело-голубым — разрыв уже составляет те же два очка.

Но я тут в неудачу «Зенита», конечно, не верю. Тем более после ничьей со «Спартаком» питерцы будут голодными до голов. «Урал» просто не в состоянии сейчас конкурировать с командой Семака», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».