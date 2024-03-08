«Урал» — «Зенит». Семак искоренит ошибки

9 марта состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Зенит». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитам гостей: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.74. Успех екатеринбуржцев оценён в 5.30. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Урал» — «Зенит» 9 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Урал» — «Зенит» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.66. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 2.04.

Анализ и прогноз на матч 20-го тура чемпионата России «Урал» — «Зенит» (09.03.2024)

Российская Премьер-Лига вернулась после зимнего перерыва. 9 марта состоятся три встречи 20-го тура первенства. В самой ранней из них на стадионе «Екатеринбург Арена» местный «Урал» примет «Зенит». Стартовый свисток запланирован на 14:00 мск.

«Урал» весьма здорово начал сезон, но надолго импульса не хватило. В последних 14 турах в чемпионате России он победил только «Краснодар» (3:1). Вничью оранжево-чёрные сыграли с «Факелом» (0:0), «Ростовом» (2:2) и «Локомотивом» (2:2). За этот период времени они забили только 10 голов, а пропустили 26.

Зимой команда из Екатеринбурга неплохо усилилась. Она приобрела двух игроков БАТЭ — Валерия Бочерова и Артёма Концевого, а также подписала на правах свободного агента 35-летнего нападающего «Ростова» Алексея Ионова. Тем не менее глобально мало что изменилось.

В пяти контрольных встречах подопечные Виктора Гончаренко победили только «Галф Юнайтед» (2:1), а также сыграли вничью с «Пари НН» (2:2). Уступили они как раз «Зениту» (0:1), «Локомотиву» (2:4) и «Краснодару» (0:1). Возобновили сезон «шмели» неудачно. Они проиграли «Ахмату» со счётом 0:1.

В послематчевом интервью Гончаренко отметил, что команда играла зажато и плохо работала с мячом. Из-за поражения екатеринбуржцы спустились в зону стыковых матчей за сохранение прописки в РПЛ — на 13-ю строчку. Отрыв от располагающейся в зоне вылета «Балтики» составляет пять очков.

«Зенит» уходил на перерыв в более приподнятом расположении духа, чем «Урал». После неудачного старта сезона ему удалось набрать неплохой ход и сократить отставание от лидирующего «Краснодара» до вполне сносного. Теперь для петербуржцев главное не провалиться на финишной прямой.

Зимой сине-бело-голубые здорово усилились. Пополнили их состав три бразильца — Нино, Артур и Педро, а также полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов. В девяти товарищеских встречах обновлённый «Зенит» уступил только «Аль-Райану» (2:4), а также два раза сыграл вничью. Помимо «Урала», он победил «Динамо» из Самарканда (5:1), «Чонбук Хёндэ Моторс» (5:1), «Аль-Духаиль» (2:0), «Шанхай Шэньхуа» (6:0) и «Сантос» (4:1).

Тем не менее в матче последнего тура РПЛ петербуржцы не сумели дома обыграть московский «Спартак» (0:0). Сергей Семак признался, что такой результат является негативным, ведь сине-бело-голубым нужно догонять «Краснодар». Отставание составляет два очка.

Несмотря на результат, Семак остался удовлетворён игрой своих подопечных во встрече с «народной командой». Он подчеркнул, что для первого матча после возобновления сезона «Зенит» показал хорошее качество игры. Ещё наставник отметил, что команде не хватило остроты в нападении, а также пообещал сделать анализ и работать над этим.

Поставить на то, что «Зенит» обыграет «Урал» и тотал будет меньше 4.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Все пять последних официальных очных встреч ознаменовались данным исходом. В этот раз также ждём победу петербуржцев и не слишком много голов.

Сине-бело-голубые находятся в процессе поиска оптимальный игры в нападении после приобретения качественных новобранцев. На выезде у них вряд ли получится много забить «Уралу». Дома екатеринбуржцы выступают гораздо лучше, чем в гостях. Они проиграли только три из девяти встреч в РПЛ в качестве хозяев.

За этот период времени подопечные Виктора Гончаренко забили 11 мячей, но и пропустили немного — 12. Сине-бело-голубые, в свою очередь, выиграли пять из девяти матчей в гостях в РПЛ. За этот отрезок времени они пропустили всего лишь девять голов, а забили 16.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Урал» — «Зенит» 9 марта 2024 года

«Урал» по-прежнему пребывает в чёрной полосе. Команда не лучшим образом провела сборы и возобновила сезон с поражения. Вряд ли в текущем тонусе у оранжево-чёрных получится навязать борьбу мотивированному чемпионской гонкой «Зениту», который классно улучшил комплектацию состава зимой. В то же время слишком много голов не ждём. Статистика и история очных встреч свидетельствуют в пользу невысокой результативности.

Ставка: победа «Зенита» и тотал меньше 4.5 мяча за 2.00.