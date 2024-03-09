«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.87.

«Манчестер Юнайтед» на прошлых выходных проводил дерби с «Манчестер Сити». Само собой, две команды из одного города сейчас находятся совсем в разных весовых категориях. Зная это, подопечные тен Хага с первых минут стали закрываться в своей штрафной, надеясь на контратаки. Эта схема какое-то время работала, и «МЮ» даже смог открыть счёт. Но давление «горожан» было слишком велико, и к концу встречи счёт был уже 3:1 в пользу команды Гвардиолы.

Для «красных дьяволов» этот проигрыш стал вторым в трёх встречах. До этого клуб ещё проиграл менее сильному сопернику – 1:2 от «Фулхэма». Хотя там всё было очевидно, «дачники» намного лучше играли. В таблице АПЛ команда тен Хага всё ещё идёт довольно высоко, на шестом месте. Но её отставание от вышестоящего «Тоттенхэма», имеющего матч в запасе, уже составляет шесть баллов.

А вот у «Эвертона» всё намного сложнее. Клуб идёт низко в таблице и сейчас борется за выживание. Хотя недавно для коллектива из Ливерпуля были хорошие новости, ему сократили штраф с десяти до шести очков. С 25 баллами «ириски» сейчас идут на 16-й строчке и отрываются от зоны вылета на пять очков. Но расслабляться им некогда, особенно учитывая, что подопечные Шона Дайча идут на серии без побед – в последнее время они чередуют ничьи и поражения.

Я бы тут поставил на победу «МЮ». Да, очень лихорадит команду, часто она выдаёт слабые встречи. Но после двух поражений в трёх матчах «красные дьяволы» будут мотивированны. К тому же в игре с «Ман Сити» забил Рашфорд, испытывающий проблемы в этом сезоне. Возможно, он будет в боевом настрое и добудет победу своей команде. Вряд ли с крупным счётом, но победит тут всё же «Ман Юнайтед», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».