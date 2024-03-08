«МЮ» — «Эвертон». Беспроигрышный вариант для Эрика тен Хага?

9 марта состоится матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Начало игры — в 15:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу манкунианцев можно с коэффициентом 1.88. Шансы «ирисок» оценили в 4.05. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» 9 марта 2024 года

Эксперты считают, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют «красные дьяволы», сыграет коэффициент 1.15. Гол «ирисок» доступен с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз на матч 28-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» (09.03.2024)

9 марта 28-й тур АПЛ открывает матч «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон», который пройдёт на стадионе «Олд Траффорд». Начало встречи запланировано на 15:30 мск. Команды находятся в разных частях турнирной таблицы. Их разделяют 19 очков.

Подопечные Эрика тен Хага раскачиваются на протяжении всего сезона, но шансов на еврокубки пока не утратили. Нестабильность, постоянные травмы у лидеров команды и слабые результаты привели к тому, что «МЮ» находится на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Тоттенхэма» на шесть очков. Как минимум шанс побороться за выход в Лигу Европы у него есть.

Удивительно, что у такого клуба настолько плохая атака. Всего «красные дьяволы» забили 35 мячей в чемпионате Англии. Меньше забивали только команды, располагающиеся ниже 13-го места в таблице. Не нужно долго думать, чтобы докопаться до причин таких слабых показателей. В этом сезоне подопечные тен Хага подвержены травмам.

Только наставник начал радоваться великолепной игре Хойлунда, как он угодил в лазарет. Перед этим у него была результативная серия длиной в шесть матчей. Чем восполнить такой пробел – тренер пока не нашёл ответа. Как минимум по этой причине в трёх последних встречах, в которых не сыграл Расмус, «МЮ» показал посредственный результат.

Манкунианцы уступили «Фулхэму» (1:2) и «Ман Сити» (1:3), а также выиграли у «Ноттингем Форест» со скромным счётом 1:0. Вслед за этим появилась информация, которая утверждает, что клуб решил летом расстаться с огромным количеством футболистов. Более того, судя по всему, руководство не прочь попрощаться с тен Хагом и присматривает ему замену.

«Эвертон» находится вблизи от границы с зоной вылета. Команда на пять очков опережает «Лутон Таун». Конечно, если бы не решение федерации лишить «ирисок» шести очков, то они располагались бы в середине таблицы, подумывая о борьбе за путёвки в еврокубки. Видимо, эта ситуация совсем выбила «синих» из колеи.

Подопечные Шона Дайча не могут выиграть на протяжении 10 матчей в АПЛ. За это время они потерпели пять поражений. На этом же отрезке «Эвертон» только раз забивал больше одного мяча. Всё это очень плохо влияет на футболистов, а у тренера нет решения, как выйти из подобной ситуации.

В шести последних встречах «ириски» сыграли вничью с «Фулхэмом» (0:0), «Тоттенхэмом» (2:2), «Кристал Пэлас» (1:1) и «Брайтоном» (1:1). Потерпели поражения они в играх с «Ман Сити» (0:2) и «Вест Хэмом» (1:3). Радует лишь то, что «Эвертон» умеет цепляться за результат, не сдаётся и играет до последнего. Часто Шон Дайч рассчитывает на защиту, но она не так надёжна, как хотелось бы.

«МЮ» удобно играть с «ирисками». Манкунианцы побеждали в четырёх последних очных встречах подряд, забивая не менее двух мячей и не пропуская более одного. Всё ведёт к тому, что эта статистика сохранит тенденцию. Предлагаем сделать ставку на победу подопечных Эрика тен Хага с коэффициентом 1.88.

Прогноз и ставки на матч «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» 9 марта 2024 года

«МЮ» мучится из-за травм на протяжении всего сезона. Какой прекрасный ход набрал Хойлунд, как им восторгался тен Хаг, и вот он выбывает из-за повреждения. Однако на этом атакующие футболисты «красных дьяволов» не закончились. «Эвертон» совсем не похож на команду, способную создать проблемы даже таким манкунианцам. «Ириски» тратят много сил в каждой встрече, но всё тщетно. Поэтому наша ставка на победу хозяев.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.88.