«Альмерия» — «Севилья»: когда матч Примеры, во сколько начало, ставки и коэффициенты

11 марта состоится матч 28-го тура Примеры «Альмерия» — «Севилья». Начало — в 23:00 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на «ОККО».

Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу красно-белых можно с коэффициентом 2.41. Шансы хозяев оцениваются в 3.08. На ничью дают коэффициент 3.30.

Аналитики считают, что матч «Альмерия» — «Севилья» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.71.

В этом сезоне Примеры осталась только одна команда, которая не испытала до сих пор радость от победы — это «Альмерия». Тем не менее назвать игру команды беспросветной нельзя. Несмотря на слабый состав, главный тренер Гаиска Гаритано пытается придумать интересные ходы к каждому матчу.

«Севилья» в этом сезоне является наглядным примером хаоса в руководстве. Вызвало много споров решение доверить старт сезона Хосе Луису Мендилибару. Он стилистически не подходил под ментальность красно-белых, и плачевные результаты доказали это. Некоторое время команда даже занимала место у зоны вылета, что вызвало опасения у болельщиков.

Закрутилась тренерская чехарда, и лишь третий по счету наставник «Севильи» в сезоне Кике Санчес Флорес навёл небольшой порядок, и команда заиграла увереннее. Это может подтвердить Арсен Захарян, поскольку в минувшем матче красно-белые обыграли «Реал Сосьедад» со счётом 3:2.