«Челси» — «Ньюкасл»: прогноз Егора Титова на матч АПЛ 11 марта

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Челси» — «Ньюкасл» в 28-м туре английской Премьер-лиги сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Челси» за 1.95.

«Очень нестабильные команды. Это первое, о чём я думаю, когда слышу названия этих команд. Нестабильные, непредсказуемые. Если «Ньюкасл» ловит кураж, его многим не под силу уже остановить. У «Челси» такая же история. Там много молодых, которым надо чувствовать кураж, уверенность. Когда этого нет, они теряются.

Но здесь я поставлю всё-таки на «Челси». Играют дома. А у «Ньюкасла» по сезону очень мало хороших результатов против знаковых соперников в гостях. К тому же команды играли в Кубке лиги, и там «Челси» прошёл по пенальти. При этом владение было под 80 процентов, больше били. В общем, по-футбольному переиграли. Но не повезло в основное время. Очень большие вопросы к обороне «Ньюкасла». «Челси» вскроет проблемные зоны соперника за счёт хорошей скорости на флангах», — приводит слова Титова «РБ Спорт».