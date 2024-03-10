«Челси» — «Ньюкасл». Почеттино нервирует болельщиков

11 марта состоится матч 28-го тура АПЛ «Челси» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «аристократов» можно с коэффициентом 1.90. Успех «сорок» оценён в 3.80. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Ньюкасл» 11 марта 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Челси» — «Ньюкасл Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» можно за 1.45.

Анализ и прогноз на матч 28-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Ньюкасл» (11.03.2024)

10 марта лондонский «Челси» отметил день основания, а уже на следующий день его ждёт встреча с «Ньюкаслом». Матч пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом.

Позапрошлый день рождения «аристократов» запомнился одним из самых негативных событий за всю историю существования клуба. В адрес тогдашнего владельца Романа Абрамовича были введены санкции, из-за которых он был вынужден продать «Челси». С тех пор очень многое изменилось, но не в положительную для команды сторону.

Новое руководство потратило огромные деньги на трансферы и сменило несколько тренеров. Назначение Маурисио Почеттино не приносит ожидаемых результатов. «Синие» располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. Отставание от занимающего девятое место «Ньюкасла» составляет четыре очка.

Ничья в матче последнего тура первенства с «Брентфордом» (2:2) вызвала у болельщиков «аристократов» шквал недовольства. Их расстроил не только результат, но и качество продемонстрированного командой футбола. «Пчёлы» смотрелись в разы собраннее. Они забили очень красивый гол и несколько раз попали в штангу.

Почеттино проделал немалый объём работы, но стабильность в выступлениях его подопечных всё ещё отсутствует. Неизменным остаётся только одно — «синие» допускают много ошибок, а также часто пропускают, несмотря на старания Роберта Санчеса и Джордже Петровича. На двоих в 26 встречах в АПЛ голкиперы совершили 91 сейв.

Если бы не большое количество травм, проблемы с выездами, а также дисквалификация Сандро Тонали, «Ньюкасл» подходил бы к грядущему матчу в качестве явного фаворита. Команда очень здорово прибавила с тех пор, как её возглавил Эдди Хау.

«Сороки» классно провели минувший сезон и весьма неплохо начали текущий, но затем на них навалились ранее упомянутые злоключения. Из-за серьёзных кадровых потерь клуб из города Ньюкасл-апон-Тайн провалился в Лиге чемпионов и выдал крайне неудачный отрезок в АПЛ.

Постепенно чёрно-белые приходят в себя. В последних шести матчах в чемпионате Англии они уступили только «Арсеналу» (1:4). Также подопечные Хау сыграли вничью с «Лутоном» (4:4) и «Борнмутом» (2:2). Победили они «Астон Виллу» (3:1), «Ноттингем Форест» (3:2) и «Вулверхэмптон» (3:0).

Однако бросается в глаза, что «Ньюкасл» много пропускает. Он очень болезненно переносит отсутствие Ника Поупа, получившего серьёзную травму в матче 14-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед». Мартин Дубравка старается, но назвать его равноценной заменой основному голкиперу язык не повернётся.

Поэтому предлагаем проверить ТБ 3.5 мяча за коэффициент 2.12. Как мы выяснили, качества в обороне не хватает обеим командам, но в то же время у них весьма неплохо обстоят дела с результативностью. «Аристократы» в 26 встречах в АПЛ забили 44 мяча, а «сороки» в 27 играх — 57 голов.

Также в пользу высокой результативности свидетельствует то, что встречу пропустят три важных игрока «Челси» — Конор Галлахер, Леви Колвилл и Бен Чилуэлл. Хавбек будет отсутствовать по причине болезни, центральный защитник получил травму, а латераль должен пройти специализированное медицинское обследование с целью выяснения степени серьёзности повреждения.

Удастся ли Почеттино найти способ победить «сорок» без трёх ведущих футболистов или его дни на тренерском мостике «Челси» сочтены? По информации СМИ, руководство «аристократов» уже определилось с главными кандидатами на замену аргентинцу. Должность может занять Рубен Аморим или Роберто Де Дзерби.

Прогноз и ставки на матч 28-го тура АПЛ «Челси» — «Ньюкасл» 11 марта 2024 года

Обе команды переживают непростые времена. Они терпят важные кадровые потери, много пропускают и не могут похвастаться стабильностью. С другой стороны, несмотря на имеющиеся проблемы, «Челси» и «Ньюкасл» на последнем отрезке сезона часто цепляются за очки и регулярно забивают. Есть основания полагать, что сыграет «верх» по голам.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.12.