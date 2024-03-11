«Лацио» — «Удинезе»: когда матч Серии А, во сколько начало, прогнозы и ставки

11 марта состоится матч 28-го тура Серии А «Лацио» — «Удинезе». Начало – в 22:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу римлян можно с коэффициентом 1.90. Шансы чёрно-белых оцениваются в 4.20. На ничью дают коэффициент 3.46.

Аналитики считают, что матч «Лацио» — «Удинезе» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.21, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.69. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.59. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.98.

«Лацио» недавно завершил свою эпопею в Лиге чемпионов, уступив в Мюнхене «Баварии» со счётом 0:3. Это вполне закономерный результат, поскольку в этом сезоне «орлы» являются бледной тенью прошлогодних себя.

Причина спада довольно простая. Перед началом сезона руководство приняло решение выгодно продать нескольких лидеров, которые играли системообразующую роль в схеме главного тренера Маурицио Сарри. Этот специалист ставит довольно сложный стиль и минимально использует ротацию. Когда из команды выдернули ключевые детали, произошла катастрофа.

«Удинезе» проводит весьма посредственный сезон и находится рядом с зоной вылета в Серию В. Команды идут плотной группой, поэтому «маленьким зебрам» нужно ментально готовиться к тяжёлой и изматывающей борьбе за выживание. Главный тренер Габриэле Чоффи предпринимает попытки исправить ситуацию, но пока все усилия тщетны.