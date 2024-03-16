«Осасуна» — «Реал»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Примеры «Осасуна» — «Реал».

Ставка: победа «Реала» за 1.59.

«В прошлом сезоне эти команды встречались в финале Кубка Короля, тогда мадридский «Реал» выиграл 2:1. Но обычно «Реал» выигрывает у «Осасуны» крупнее и вообще играет довольно уверенно — за последние 13 лет ни разу не проигрывал и даже вничью играл довольно редко.

Мне кажется, что команда выиграет и на этот раз, потому что травмированных и дисквалифицированных у мадридского «Реала» постепенно становится все меньше, в центре обороны наконец-то можно выставить Начо и Рюдигера – полноценную, хорошо сбалансированную пару центральных защитников. Дисквалифицирован только Беллингем, но Диас с его заменой справляется достойно. Поэтому я думаю, что команда Карло Анчелотти выиграет, тем более что с прошлого матча прошло достаточно много времени.

Можно взять чистую победу мадридского «Реала» за 1.59», — приводит слова Вишневского «РБ Спорт».