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«Дармштадт» — «Бавария»: прогноз Алексея Гасилина на матч Бундеслиги

«Дармштадт» — «Бавария»: прогноз Алексея Гасилина на матч Бундеслиги
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Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Бундеслиги «Дармштадт» — «Бавария».

Ставка: индивидуальный тотал «Баварии» больше 3 за 1.77.

«Аутсайдер и команда, которая точно вылетит по итогам сезона, «Дармштадт», будет принимать «Баварию», которая на втором месте и должна эту строчку защитить.

«Бавария» сейчас в чемпионате набирает обороты. «Дармштадту» ничего не светит, и мы понимаем, что даже выездной коэффициент на «Баварию» будет ничтожно мал.

Германия - Бундеслига . 26-й тур
16 марта 2024, суббота. 17:30 МСК
Дармштадт 98
Дармштадт
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я думаю, что матч должен получиться голевым и разгромным. Я бы подумал над индивидуальным тоталом «Баварии» больше 3. И взял бы то, что Гарри Кейн забьёт», — приводит слова Гасилина «РБ Спорт».

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