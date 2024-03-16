«Дармштадт» — «Бавария»: прогноз Алексея Гасилина на матч Бундеслиги

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Бундеслиги «Дармштадт» — «Бавария».

Ставка: индивидуальный тотал «Баварии» больше 3 за 1.77.

«Аутсайдер и команда, которая точно вылетит по итогам сезона, «Дармштадт», будет принимать «Баварию», которая на втором месте и должна эту строчку защитить.

«Бавария» сейчас в чемпионате набирает обороты. «Дармштадту» ничего не светит, и мы понимаем, что даже выездной коэффициент на «Баварию» будет ничтожно мал.

Я думаю, что матч должен получиться голевым и разгромным. Я бы подумал над индивидуальным тоталом «Баварии» больше 3. И взял бы то, что Гарри Кейн забьёт», — приводит слова Гасилина «РБ Спорт».