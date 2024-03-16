«Фулхэм» — «Тоттенхэм»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Фулхэм» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.09.

«Фулхэм» против «Тоттенхэма». Хозяева идут на 12-м месте с 35 очками. Год назад «дачники» были десятыми, имея на четыре очка больше. Но год назад лидером атак «Фулхэма» был серб Александр Митрович, наколотивший к тому моменту 11 голов, то есть он забил практически треть мячей «Фулхэма».

Сегодня в команде Марку Силвы нет ярко выраженного бомбардира, каким был Митрович. Год назад голы забивали 12 игроков, сегодня — 15. Лучшими бомбардирами, на счету которых по пять голов, являются четыре футболиста: Алекс Ивоби, Рауль Хименес, Родригу Муниз и Бобби де Кордова-Рид.

Задачу на сезон «Фулхэм» под руководством Марку Силвы практически выполнил. Лишившись главного бомбардира, «дачники» сохранили прописку в АПЛ и сейчас выступают в статусе крепкого середняка, не претендуя на место в еврокубках, но и не борясь за место под солнцем — оно им обеспечено. Теперь они, не испытывая давления, могут играть в своё удовольствие. Дома «Фулхэм» в нынешнем сезоне набрал 25 очков из 42 возможных, то есть почти 60% — это восьмой результат.

«Тоттенхэм» занимает пятое место с 53 очками после 27 игр. Год назад «шпоры» шли четвёртыми, набрав 48 очков. В предыдущем туре «Тоттенхэм» на выезде разгромил «Астон Виллу» 4:0 и тем самым по потерянным очкам опередил «Виллу», которая является его главным соперником в борьбе за четвёртое, «лигочемпионское» место.

В гостях «Тоттенхэм» в нынешнем сезоне набрал 23 очка из 39 возможных — 59% — пятый результат. В последний раз «Тоттенхэм» проигрывал на выезде в 19-м туре 28 декабря «Брайтону» 2:4.

Это будет третья игра между соперниками в нынешнем сезоне. Первая прошла в рамках Кубка Лиги на поле «Хотспур» и завершилась победой «Фулхэма» по пенальти (120 минут — ничья 1:1). Вторая — тоже на поле «Тоттенхэма» в 9-м туре 23 октября — 2:0 выиграли хозяева. В родных стенах «Фулхэм» не может одолеть «Хотспур» вот уже 15 лет на протяжении восьми матчей (ничья и семь поражений подряд). Ставим на победу «Тоттенхэма», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».