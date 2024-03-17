«Челси» – «Лестер»: прогноз Егора Титова на матч Кубка Англии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Челси» – «Лестер» в 1/4 финала Кубка Англии сезона-2023/2024.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.55.

«Жду веселого футбола в этом матче. «Челси» дома обычно играет результативно, особенно с командами, которые уступают в классе. Хотя на этой неделе выиграли 3:2 у «Ньюкасла», которого не причислишь к аутсайдерам. Но у лондонцев с реализацией все было отлично. До этого сыграли с «Брентфордом» — 2:2, прошли «Лидс» в кубковой встрече – 3:2.

«Лестер» должен вернуться в АПЛ в следующем сезоне. Он лидирует в Чемпионшипе, забивает в среднем по 2 мяча за матч, пропускает в среднем почти гол за игру. Ну, в общем, явно команда не про оборону. И закрываться она не любит, да и разучилась это делать в своем дивизионе. Будут стараться «лисы» обхитрить не самую надежную и опытную оборону «Челси».

Просто возьму «тотал больше 2,5». Тут может быть и 3:1, и 3:2, и 2:2. Хорошая будет игра, темповая, с большим количеством моментов», — приводит слова Титова «РБ Спорт».