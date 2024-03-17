СКА — «Автомобилист»: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Гагарина

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ СКА – «Автомобилист».

Ставка: победа «Спартака» за 2.85.

«В Санкт-Петербурге СКА примет «Автомобилист» из Екатеринбурга на старте этого четвертьфинального противостояния.

В первом раунде Кубка Гагарина команда Романа Ротенберга чуть задержалась на старте, но затем не оставила шансов нижегородскому «Торпедо» — 4-1 (2:5, 3:2 (2 ОТ), 5:2, 4:1, 3:0). Василий Глотов (3+4), Марат Хайруллин (1+5), Сергей Толчинский (3+1) и их партнёры уже явно вкатились в плей-офф.

Но и коллектив Николая Заварухина тоже выжал прекрасный первый круг в Кубке Гагарина. «Автомобилист» также в пяти матчах был сильнее прошлогоднего финалиста казанского «Ак Барса» (2:1, 4:0, 3:1, 0:5, 2:1). Сергей Широков (2+3), Анатолий Голышев (4+0), Брукс Мэйсек (1+3) теперь хотят не просто потрепать нервы СКА, а гораздо больше.

В этом сезоне питерцы обыграли дома екатеринбуржцев 4:0 и проиграли им в гостях 2:3 по буллитам. В этой серии, скорее всего, победы будут чередоваться. СКА считается фаворитом, и это скажется на их действиях в первой встрече. Армейцам над войти в серию. И пока они будут это делать, «Автомобилист» данным обстоятельством воспользуется сполна. Гости выиграют первый матч и поведут в этой серии», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».