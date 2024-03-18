«Динамо» Москва — «Трактор»: ставка Анатолия Емелина на игру Кубка Гагарина

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Трактор».

Ставка: победа «Динамо» за 1.88.

«В Петровском парке московское «Динамо» попытается сравнять счёт в серии с челябинским «Трактором».

То, что команда Алексея Заварухина показала в субботу, приятно удивило не только опытных хоккейных специалистов, но и собственных болельщиков. Пропустив первыми от Максима Джиошвили, уральские хоккеисты ответили мгновенно. Причём нокдауном. Никита Сошников, Владимир Ткачёв и Данил Юртайкин ещё в первом периоде забросили по шайбе, и «трактористы» уверенно повели. А уже когда Артём Блажиевский в середине матча сделал счёт 4:1, то всё стало ясно окончательно. Шайба Эрика О’Делла уже на исход повлиять не смогла. Ибо в третьем периоде челябинцы мало что позволили динамовцам в атаке. 4:2 – «Трактор» повёл в этой серии.

И подопечным Алексея Кудашова необходимо обязательно выигрывать во второй встрече. Ведь начинать серию с 0:2 сродни самоубийству. И, честно говоря, по тому, как складывалась первая игра, задача перед бело-голубыми стоит очень сложная. И всё же победитель регулярки ещё не на грани, надо просто взять себя в руки и сыграть выше, чем на сто процентов. Сейчас это ещё возможно. Да и «Трактор» после победы волей-неволей, но чуть-чуть да расслабится.

«Динамо» выиграет и сравняет счёт в серии», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».