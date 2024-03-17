«Динамо» М — «Трактор», второй матч. Заварухин ответит Кудашову на грубость

18 марта состоится матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Динамо» Москва – «Трактор». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.90. Шансы челябинцев оценили в 3.80. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Динамо» Москва — «Трактор» 18 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч «Динамо» Москва – «Трактор» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.10. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.88. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 5.90.

Анализ и прогноз на второй матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Динамо» Москва — «Трактор» (18.03.2024)

Повышенный интерес вызвал новый формат четвертьфинала Кубка Гагарина. Уже на этой стадии команды Востока и Запада начали выяснять отношения между собой. Клубы из какой конференции окажутся сильнее? 18 марта во втором матче 1/4 финала плей-офф КХЛ московское «Динамо» будет принимать «Трактор» на «ВТБ Арене». Начало игры – не ранее 19:30 мск.

Бело-голубые пока совсем не радуют болельщиков. Да и сами хоккеисты вряд ли в восторге от результата, который показывают на протяжении плей-офф КХЛ. В регулярке подопечные Алексея Кудашова подняли планку ожиданий, выиграв Кубок Континента. Но первая же серия с минским «Динамо» оказалось проблемой для москвичей.

«Зубры» долго сопротивлялись, и на мгновенье показалось, что серия затянется намного дольше. Но бело-голубые взяли себя в руки и выиграли шестой матч на выезде, завершив 1/8 финала со счётом 4-2. Можно было сделать скидку на отсутствие Гусева в одной из встреч, или на то, что бело-голубые долго вкатываются в плей-офф. В этом мало смысла, ведь все находятся в равных условиях.

Первый матч с «Трактором» московское «Динамо» проиграло со счётом 2:4. Причём произошло это на домашнем стадионе. Никита Гусев, ставший лучшим бомбардиром в истории КХЛ, не отметился результативным действием. Неужели дают о себе знать последствия недавней травмы? Если нет, то в чём тогда проблема лидеров бело-голубых?

«Трактор», в свою очередь, был великолепен. Три шайбы «белые медведи» забросили уже в первом периоде, немного поднажали в середине встречи, забив ещё один гол, а затем вовсе сбавили обороты. Челябинцы провели заключительный отрезок в обороне, нанеся всего лишь три броска по воротам. Закари Фукале ни разу не дал поводов для сомнений. Всего за игру он отразил 35 бросков.

Неожиданно подопечные Алексея Заварухина прошли в 1/8 финала плей-офф КХЛ «Салават Юлаев». Если все были впечатлены и даже удивлены таким результатом, то тренер «Трактора» выразил обиду. Он считает, что шансы «белых медведей» были занижены. На самом деле никакого чуда не произошло.

Челябинцы доказали, что они лучше и сильнее уфимцев в этом розыгрыше Кубка Гагарина. Теперь попытаются сломать стереотипы и обмануть ожидания экспертов от серии с «Динамо». Заварухин не стал скрывать, что дал установку своим подопечным отыграть идеально в обороне в третьем периоде. За исполнение задачи он решил похвалить команду. Вот это настоящая работа тренера!

Также Алексей Заварухин предупредил, что на любую грубость «Трактор» будет отвечать тем же. Он напомнил о постоянных драках с хоккеистами «Салавата Юлаева». Наставник «белых медведей» заверил, что если бело-голубые будут также часто лезть на пятак, то его подопечные не смогут сдержать эмоции. Что ж, лучше «Динамо» воздержаться от лишнего напряжения.

Однако нападающий бело-голубых Максим Джиошвили после поражения рассказал, что его команде всё-таки нужно чаще обострять игру на пятаке и даже сносить вратаря. На вопрос журналистов о том, насколько часто нужно оказывать физическое воздействие на голкипера «Трактора», он ответил однозначно – постоянно. Также форвард отметил, что Фукале уже стоит переживать об этом.

На удивление первая игра между «Динамо» и «Трактором» получилась, можно сказать, спокойной. Если сравнивать с серией челябинцев с уфимцами. В каждом из шести матчей с «Салаватом Юлаевым» фиксировалось больше 42 силовых приёмов. Если бело-голубые решили пойти на грубость и изменить стратегию, то нам стоит ожидать более агрессивной второй встречи с борьбой и, возможно, даже дракой. Рекомендуем ставку на тотал больше 28.5 силового приёма за 1.85. Градус будет повышен.

Прогноз и ставки на матч «Динамо» Москва — «Трактор» 18 марта 2024 года

Бело-голубые попробуют изменить стратегию и манеру игры. В первом матче они выглядели на порядок хуже челябинцев. Более того, проигрывая к третьему периоду, они ничего не смогли сделать в концовке. Только потом Алексей Кудашов понял, какой хоккей нужно навязать «белым медведям». Ожидаем больше борьбы на пятаке «Трактора», силовых приёмов, удалений и даже не будем исключать драку. Всё-таки нападающий московского клуба пообещал сносить вратаря, а подопечные Алексея Заварухина на это отвечать умеют. Поэтому наша ставка не на победителя или голы, а на 29 и более силовых приёмов.

Ставка: тотал больше 28.5 силового приёма за 1.85.