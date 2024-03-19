СКА — «Автомобилист»: во сколько начало матча плей-офф КХЛ, какие прогнозы и ставки

19 марта состоится матч 1/4 финала плей-офф КХЛ СКА – «Автомобилист». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.70. Шансы екатеринбуржцев оценили в 4.60. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Аналитики считают, что матч СКА – «Автомобилист» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.98, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.85. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 2.17. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет коэффициент 6.40.

«Авто» одержал победу в первой встрече четвертьфинала плей-офф КХЛ со СКА со счётом 3:2. Был очень тяжёлый матч. В первом периоде екатеринбуржцы вышли вперёд с комфортным преимуществом – 2:0. Постепенно они его растеряли. Разящие атаки армейцев с Невы становились более успешными. Петербуржцы сравняли счёт, однако «Автомобилист» всё-таки сумел снова выйти вперёд.

Но был и спорный эпизод с отменённой шайбой СКА. По словам Ротенберга, весь регулярный сезон такие голы засчитывались. Однако судьям и правда виднее. Петербуржцы не собираются падать духом. Серия только началась. Главный тренер уже пообещал с первой смены во втором матче пойти с козырей.