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Россия — Сербия: прогноз «Чемпионата» на товарищеский матч 21 марта

Россия — Сербия: прогноз «Чемпионата» на товарищеский матч 21 марта
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на товарищеский матч Россия — Сербия, который пройдет в Москве 21 марта.

Ставка: обе забьют за 1.90.

Так как это товарищеский матч, предсказать победителя трудно. Наиболее оптимальным вариантом для ставки видится «обе забьют» за коэффициент 1.90. Сборная России забила в каждой из восьми последних контрольных встреч, но и сама пропустила в пяти из них.

«Белые орлы» в последних 20 матчах во всех турнирах (включая товарищеские встречи) забили целых 38 мячей, но и пропустили немало — 22. Сдаётся, Влахович и Митрович выявят ряд проблем в игре подопечных Валерия Карпина. Футболистов такого уровня в соперниках у них не было давно.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Если бы Карпин раньше начал наигрывать текущий состав в товарищеских матчах, уверенности в победе сборной в грядущем матче было бы больше. Поддержка родных трибун наверняка даст футболистом дополнительный импульс, но его может не хватить. Лидеры сборной Сербии набрали отличную форму. Они очень много забивают. Впрочем, «белые орлы» также нередко пропускают. Думаем, лучше всего проверить голы с обеих сторон.

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