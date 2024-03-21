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Россия — Сербия: прогноз Константина Генича на товарищескую игру

Россия — Сербия: прогноз Константина Генича на товарищескую игру
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Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Россия — Сербия.

Ставка: обе забьют за 1.85.

«Сербия, пожалуй, самый непростой из соперников, с которыми играла Россия после отстранения от международных матчей. Была хорошая команда Камеруна, а также Иран, но именно с домашними матчами у нас проблем не возникает, если говорить об энергии.

У сербов в этом матче будет почти боевой состав и правильный боевой настрой, хотя матч подаётся как братское противостояние. На поле может быть горячо. Даже в отсутствие Влаховича, а это единственная значимая потеря у Сербии, России будет непросто сдержать атаку соперника. К тому же Россия пытается постоянно играть через пас, короткие и авантюрные передачи. Сербия за счёт прессинга может нас накрыть.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я сомневаюсь, что в этом матче Россия не пропустит. Но у нас есть варианты впереди, а если учесть, что играем дома и при поддержке болельщиков, то футбол должен быть смелый. Такой футбол будет прививать Карпин. Не сомневаюсь, что Россия постарается сыграть от себя.

Думаю, что голы должны быть и в те и в другие ворота. Поэтому на матч Россия — Сербия я бы взял «обе забьют». Можно даже рассматривать и ничью при обмене голами, но основной мой прогноз — обе забьют за 1.85», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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