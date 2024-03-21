Россия — Сербия: прогноз Алексея Андронова на игру 21 марта

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Россия — Сербия.

Ставка: обе забьют за 1.84.

«Товарищеский матч, который еще называют братским матчем, матчем дружбы. Понятны взаимоотношения между странами, понятны взаимоотношения между болельщиками. Я думаю, что действительно это такая должна быть тёплая достаточно история. Приятно, что такой достаточно серьёзный соперник у сборной России. Всё-таки это несколько отличается от того, с чем сборная имела дело в последнее время. Это не кубинцы, которые приезжают без бутс. Поэтому, я думаю, сопротивление будет. И сербы вряд ли едут проигрывать матч под заказ. Нет, ни в коем случае. Я думаю, что будет серьёзная игра.

Мне кажется, что, ну, единственное, отсутствие такой настоящей соревновательной практики у сборной России, скорее всего, повлияет на игру в обороне. Именно эта игра оборонительная, она прежде всего пострадает. Что касается игры в атаку, ну, сербы, во-первых, сами защищаться, как показал чемпионат мира в Катаре, не особенно умеют. Во-вторых, я думаю, что всё-таки Карпин знает, как эту игру в атаке сейчас выстроить. Что-то да придумается.

Поэтому мой выбор простой на этот матч – «обе забьют». Коэффициент – 1.84. Тем более это товарищеская игра, никакого давления, порадовать болельщиков. Прекрасный вариант», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».