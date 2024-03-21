Россия – Сербия: ставка Игоря Семшова на товарищескую игру с коэффициентом 9.20

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на товарищеский матч Россия – Сербия.

Ставка: победа России 2:1 за 9.20.

«Интересный предстоит матч, у нашей сборной сильный соперник — участник чемпионата Европы. Давно мы таких не видели. В Сербии собраны сильные футболисты, многие из которых играют в европейских топ-клубах.

Наши футболисты перед своими болельщиками захотят показать себя в полной красе. И плюс, конечно, проверить себя на фоне такой хорошей команды. И для болельщиков это плюс, потому что они соскучились по сборной. Она необходима, нужны игры, чтобы и нам смотреть наших лучших футболистов на данный момент. И, конечно же, игры дадут ответ, что мы можем из себя представлять тоже на данный момент, так как не участвуем в официальных играх.

Плюс мы соскучились по нашим легионерам, которые приехали в этот раз. И на данный момент собраны все сильные, здоровые футболисты в нашей сборной. Поэтому легионеры тоже захотят себя проявить. Они сейчас на подъёме, все играют, все приносят своим командам результативные действия. И болельщики захотят их вживую, воочию увидеть на стадионе.

Наши должны победить. Мой прогноз — победа со счётом 2:1», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».