Сербы гостят в России, Украина рвётся на ЧЕ-2024. Экспресс на голы Митровича и Довбика

Подопечные Карпина проведут игру с «белыми орлами». В это время Украина будет решать свои задачи в квалификации на Евро-2024.

Пришла пора с головой погрузиться в международные матчи. Сборная России отстранена от всех турниров УЕФА и ФИФА, но не лишена встреч с сильными сборными. 21 марта нашей команде предстоит сыграть с Сербией. Очень интересный соперник. В этот же день пройдут первые стыковые матчи за возможность поехать на Евро-2024 в Германию. Мы отобрали как минимум трёх футболистов, которые могут забить хотя бы гол в этот игровой день.

Прогноз на матч Россия – Сербия

Подопечных Валерия Карпина ждёт самая серьёзная проверка на прочность за последнее время. Встреча с Сербией должна получиться очень интересной. Не сказать, что силы равны, ведь «белые орлы» гораздо успешнее проводят международные турниры, у них больше опыта. Да и, что скрывать, по составу подопечные Стойковича выглядят намного интереснее.

Валерий Георгиевич впервые вызвал всех футболистов, выступающих за рубежом. В расположение сборной России прибыли Александр Головин, Алексей Миранчук, Арсен Захарян, Далер Кузяев и Андрей Лунёв. Но Драган Стойкович тоже хорошо подготовился. В заявку национальной команды Сербии попали такие футболисты, как Александр Митрович, Лука Йович, Душан Тадич, Сергей Милинкович-Савич и многие другие.

По именам «белые орлы» выглядят грозно. Жаль, что Влахович получил травму и не смог прилететь. Зато больше шансов забить свой гол будет у Митровича. Нападающий проводит великолепный сезон за «Аль-Хиляль». В 21 матче Про-Лиги он забил 20 мячей. Ещё восемь голов Александр записал на свой счёт во встречах Лиги чемпионов АФК.

Ещё интересен тот факт, что Митрович забивал в двух из трёх последних очных матчей с Россией. В квалификации на ЧЕ-2024 форвард стал автором 5 из 15 голов от общего количества сборной Сербии. Вся надежда только на него. Сомнений в том, что игра получится красивой и зрелищной, практически не остаётся. Карпин собрал футболистов, которые давно не взаимодействовали. А вот у «белых орлов» стабильно сильный состав.

Рассчитываем минимум на четыре гола в матче, а один из них запишет на свой счёт Митрович – коэффициент 2.70.

Прогноз на матч Босния и Герцеговина – Украина

Сергей Ребров очень хорошо подготовился к стыковым матчам за право сыграть на Евро-2024. Состав у украинцев подобрался что надо. В течение нескольких лет появилось немало новых звёзд, блистающих в европейских чемпионатах. Среди них Артём Довбик. Нападающий «Жироны» достиг большого прогресса. Он всё ещё находится в гонке лучших бомбардиров Испании с 14 голами.

Также прибыли Роман Яремчук («Валенсия»), Михаил Мудрик («Челси»), Александр Зинченко («Арсенал»), Виталий Миколенко («Эвертон»), Анатолий Трубин («Бенфика») и Андрей Лунин («Реал»). С таким составом можно даже попробовать дать достойный отпор звёздным национальным командам. Босния и Герцеговина к таким не относится.

Основной состав боснийцев поредел, Джеко уже не тот, что прежде, а новички пока не дотягивают до нужного уровня. Об этом свидетельствуют семь поражений в 10 встречах отбора на ЧЕ-2024. В них сборная пропустила 20 голов. Даже скромный Люксембург умудрился забить четыре мяча.

Учитывая мотивацию украинцев попасть на чемпионат Европы, они покажут отличный футбол. Возможно, что доведут счёт до разгромного. Чем они хуже Люксембурга? В таком случае очень высокие шансы один из голов забить у Довбика. Коэффициент на его тотал больше 0.5 мяча составляет 2.95.

Прогноз на матч Польша – Эстония

Полякам досталась лёгкая добыча. В 1/2 финала Пути А квалификации на ЧЕ-2024 им предстоит провести встречу с Эстонией. Соперник, мягко говоря, очень подходящий для подобного решения задачи. Можно даже не выкладывать все козыри, а провести игру в эконом-режиме. Несмотря на это, вряд ли есть повод оставить в запасе Роберта Левандовского.

Нападающий «Барселоны» может решить любую задачу. Даже если он отыграет не полный матч, всё равно должен успеть положить хотя бы один мяч в ворота эстонцев, дела с защитой у которых очень плохи. Да ещё и играть им предстоит на выезде. Перед отъездом в расположение сборной Роберт забил мяч во встрече с «Наполи», а также отметился голом и двумя ассистами в игре с «Атлетико».

Букмекеры и сами понимают, что у Левандовского есть огромные шансы забить в матче с Эстонией. Поэтому предлагают на его гол коэффициент 1.50. Этим можно воспользоваться. Пока нападающий на хорошем ходу, ему нужно продолжать поддерживать форму. Особенно во встрече с таким соперником.

Экспресс на 21 марта

Ставка 1: Александр Митрович забьёт в матче Россия – Сербия за 2.70.

Ставка 2: Артём Довбик забьёт в игре Босния и Герцеговина – Украина за 2.95.

Ставка 3: Роберт Левандовски забьёт в матче Польша – Эстония за 1.50.

Общий коэффициент: 2.70 Х 2.95 Х 1.50 = 11.94.