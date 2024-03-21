Польша — Эстония: ставка Романа Павлюченко на стыковой матч Евро-2024

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Польша — Эстония.

Ставка: победа Польши с форой (-1.5) за 1.70.

«Польша и Эстония сыграют за право выхода в финал стыковых матчей квалификации Евро-2024. Думаю, поляки тут своего не упустят и выиграют. Эстонцам не по силам будет добиться успеха.

Польша до последнего боролась за финиш в топ-2 своей группы квалификации чемпионата Европы. По итогам восьми туров она заняла третье место, пропустив выше Албанию и Чехию — разрыв с обеими составил четыре очка. Решающими стали заключительные туры, в которых бело-красные потерпели неудачи — 1:1 с Молдавией и 1:1 с Чехией. Разница забитых и пропущенных мячей у подопечных Михала Пробежа осталась нулевой по итогу.

Также в ноябре поляки провели товарищеский матч с Латвией, в котором победили 2:0. А Эстония за последние полгода провела два товарищеских спарринга, в которых не побеждала — 1:1 с Таиландом и 1:2 от Швеции. Причём со шведами же «синие футболки» провели и заключительный тур квалификации Евро-2024 (0:2).

Особых шансов на успех в своей группе у подопечных Томаса Хеберли не было. Они финишировали последними, набрав в восьми турах всего одно очко. За время отбора Эстония отличилась только дважды, а пропустила 22 мяча. Только благодаря рейтингу в Лиге наций она прошла в стыковые матчи.

Я тут не вижу интриги. Польша — команда, которая достойна играть на Евро-2024. Отчасти не повезло с соперниками по группе отбора полякам, уж слишком хорошо выступила Албания, неожиданно. Но сборная получила второй шанс — она им воспользуется, я уверен», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».