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«Локомотив» — «Авангард»: прогноз Андрея Юртаева на игру плей-офф КХЛ

«Локомотив» — «Авангард»: прогноз Андрея Юртаева на игру плей-офф КХЛ
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Комментатор Андрей Юртаев дал прогноз на матч плей-офф КХЛ «Локомотив» – «Авангард».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.06.

«Я здесь исхожу из того, что замена главного тренера, которую произвёл «Авангард», не должна сработать на пользу команды на дистанции всей серии.

По серии «Локомотив» выглядит сильнее, такой командой прямо без слабых мест.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
22 марта 2024, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Поэтому моя ставка – победа «Локомотива» в основное время», — приводит слова Юртаева «РБ Спорт».

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