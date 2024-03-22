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«Локомотив» — «Авангард»: ставка Владимира Плющева на матч серии Кубка Гагарина

«Локомотив» — «Авангард»: ставка Владимира Плющева на матч серии Кубка Гагарина
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Локомотив» – «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» за 3.25.

«В Ярославле свои отношения продолжат выяснять «Локомотив» и «Авангард». После двух побед в Омске железнодорожники позволили «ястребам» сократить отставание в этой серии до минимального. Пока впереди ярославцы 2-1.

В третьей игре омичи, которых теперь возглавляет Игорь Звягин, а Михаил Кравец был отправлен в отставку после фиаско во втором матче (0:7), открыли счёт в середине стартового периода. Это сделал Семён Чистяков. Подопечные Игоря Никитина быстро отыгрались после броска Степана Никулина. И две «единицы» на «Арене-2000-Локомотив» продержались до окончания третьей двадцатиминутки. А уже на старте первого овертайма проснулся-таки Рид Буше. И «Авангард» вновь в игре после победы со счётом 2:1. Конечно, сейчас сибиряки чувствуют себя уже куда более уверенно. Тем более что они переиграли волжан именно тактически, можно сказать, его же оружием. Плюс психологию всё равно отменить нельзя. За «0:7» «авангардовцы» были обязаны рассчитаться. Теперь надо выравнять баланс.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
22 марта 2024, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Четвёртый матч вновь будет не очень результативным. Но и не марафонским. Хотя дополнительный период в нём совсем не исключён. И омичи ещё раз выиграют в Ярославле. Просто в этой серии коса нашла на камень. «Авангард» второй раз подряд станет камнем преткновения для «Локомотива», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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