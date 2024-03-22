«Трактор» — «Динамо»: когда матч Кубка Гагарина, во сколько начало, счёт в серии

22 марта состоится четвёртый матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Трактор» — «Динамо». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.21. Успех челябинцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.15.

Букмекеры считают, что четвёртый матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Трактор» — «Динамо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.82, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.00. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.90. Заключить пари на то, что будет обоюдное удаление, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80.

Намечается одна из самых громких сенсаций сезона. Лучшая команда по итогам регулярки московское «Динамо» на грани вылета из Кубка Гагарина. Оно проигрывает «Трактору» — 0-3.

Третий матч складывался примерно так же, как и два предыдущих. Москвичи давили, активно шли вперёд, но не реализовали бóльшую часть созданных моментов. Где-то их подвела реализация, местами выручил Зак Фукале, а ещё много бросков заблокировали хоккеисты «Трактора».

Поставленные Алексеем Заварухиным задачи выполняются командой безукоризненно. Во всех трёх матчах четвертьфинала челябинцы смотрелись очень уверенно и собранно. Они отлично отрабатывали в обороне, классно убегали в контратаки, сохраняли спокойствие и при этом вынуждали соперника нарушать правила.