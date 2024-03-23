Франция — Германия: ставка Александра Мостового на товарищескую встречу

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на товарищеский матч Франция — Германия.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.75.

«Франция и Германия проведут очный товарищеский матч. Встреча, которую мы вполне можем увидеть и в плей-офф предстоящего чемпионата Европы. Хотя по поводу одной из команд есть сомнение – удастся ли немцам удачно выступить на домашнем турнире?

Дело в том, что последние результаты Германии совсем не впечатляют. Всё началось ещё с ЧМ-2022, где у неё начались проблемы ещё в групповом этапе. После этого почти за полтора года сборная выиграла всего пару раз. В отборочном раунде на свой же Евро подопечные Нагельсмана не участвовали, но и в товарищеских встречах они особых успехов не добивались. В последних встречах Германия не сумела обыграть таких «страшных» соперников, как Мексику (2:2), Турцию (2:3) и Австрию (0:2).

А вот у Франции всё намного лучше обстоит. Она и на ЧМ-2022 почти что выиграла. После него команда тоже добивалась сплошных побед и по праву вышла в финальный этап Евро-2024. Уверен, что подопечные Дешама остаются одними из фаворитов турнира. У них всё ещё звёздный состав, который способен навязать борьбу любому противнику.

Конечно, тут Франция является фаворитом. Но я бы не сбрасывал так легко Германию со счетов. Они уже проводили товарищеский матч около полугода назад, и тогда немцы смогли выиграть впервые за долгое время. Сейчас подопечные Нагельсмана тоже могут серьёзно настроиться на матч – скоро им уже выступать на домашнем Евро», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».